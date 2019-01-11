Başkan Kılıç: “OSB’de hedef cazibe merkezi olmak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Bafra Organize Sanayi Bölge Müdürü Recai Akçer ile birlikte Bafra Karma ve Medikal OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden Başkan Kılıç, "OSB uygulaması ile ekonomik anlamda mekanın rasyonel kullanılması için sanayi işletmelerini toplu olarak bir bölgede toplayarak, ekonomik getiri ve maliyet etkinliğinin sağlanması, dışsal ekonomiler yaratılması hedefleniyor. Kent planlaması açısından ise öncelikli olarak kent planlama ilkeleri temel alınarak, makro ve mikro yer seçimi kriterleri uygulanıyor. Plansız kent ve sanayi gelişimine son vermek ve çevre problemlerini ortadan kaldırmak için geleceğe dönük sanayi odaklı planlı bir kent kurulması amaçlanıyor. Baframızda da bu yönde hayata geçen OSB'mizde her adımımız cazibesini arttırmaya yönelik olmalı" dedi.

Kaynak: İHA