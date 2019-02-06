Başkan Kılıç’tan hastalara moral

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Kılıç, rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastaları ve yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi. Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Kılıç, "Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Her zaman olduğu gibi biz hemşehrilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Gayemiz yüzlerde tebessüm oluşturup, dualarda ve gönüllerde olabilmek. Tüm hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA