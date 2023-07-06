Başkan Kılıç’tan jest! LGS’de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

YAYINLAMA
Google News
Başkan Kılıç’tan jest! LGS’de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başkanı Ali Kılıç, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, LGS'de dereceye giren öğrenciler, Ece Bilge Orgun, Mutlu Nur Kurnaz, Emre Karabela, Berra Naz Özboyacı, Beyza AK, Beren Su Çelik, Nisanur Yaşar, okul müdürleri, öğretmenler ve velileri makamında ağırladı.

Başkan Kılıç’tan jest! LGS’de derece yapan öğrencileri ödüllendirdi

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini temenni eden Başkan Kılıç, "Memleketimizi geleceğe taşıyan ve daha da ileriye taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ailelerinize ve öğretmenlerinizi de böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, hepinizin muhakkak ki belirli hedefleri var. Bu hedeflerinize ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyorsunuz. Rabb'im zihin açıklığı versin. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer. Sizler de çok çalışacaksınız. Ülkemiz, memleketimiz, kendi geleceğiniz ve toplumsal kalkınmak için daha da çalışmanız gerekiyor. Terme Belediyesi olarak bugüne kadar her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız" dedi.

Başkan Kılıç, ziyaret sonunda öğrenciler ve velileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?

Magandalığın son bulması için emniyet çalışma başlattıMagandalığın son bulması için emniyet çalışma başlattı

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele karnesini açıkladı! Bu yıl 794 terörist etkisiz hale getirildi!Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele karnesini açıkladı! Bu yıl 794 terörist etkisiz hale getirildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya sert sözler! 'Sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntıları'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya sert sözler! 'Sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntıları'

Doberman cinsi köpek, parkta aileye dehşeti yaşattıDoberman cinsi köpek, parkta aileye dehşeti yaşattı

(MTO) Başkanı Mutlu Ayhan açıkladı: "Çam balında rekolte yükseliyor"(MTO) Başkanı Mutlu Ayhan açıkladı: "Çam balında rekolte yükseliyor"

Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor! İşte ilk durakları!Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor! İşte ilk durakları!

Kayıp yaşlı adamın cesedi 13 gün sonra bulunduKayıp yaşlı adamın cesedi 13 gün sonra bulundu

Bu bahçede istedikleri ağaçtan kiraz toplayıp, satın alabiliyorlarBu bahçede istedikleri ağaçtan kiraz toplayıp, satın alabiliyorlar

Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?Seyyanen zam nedir, kimlere verilecek? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!
Ukrayna lideri yarın İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı ile görüşecek!
HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!
HDP binasına operasyon! Terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi!
Son dakika! İstanbul'da fabrika yanıyor! Dumanlar her yeri sardı, işte yangının görüntüleri!
Son dakika! İstanbul'da fabrika yanıyor! Dumanlar her yeri sardı, işte yangının görüntüleri!
Rusya'da Cami içerisinde Kur'an'ı Kerim yakıldı! O anlar kameralara yansıdı!
Rusya'da Cami içerisinde Kur'an'ı Kerim yakıldı! O anlar kameralara yansıdı!
Son Haberler
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
Melisa Döngel paylaştı, fotoğraflara yorum yağdı! Sergen Yalçın zevkli adammış!
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na tazminat kararı! 'Manevi tazminat ödemesine karar verildi'
TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!
TBMM'de 6. grup kuruldu! Gelecek Partisi ve Saadet Partisi anlaştı!
BioNTech kanser aşısı için çalışmalara başladı! İngiliz hükümeti ile anlaşma imzalandı!
BioNTech kanser aşısı için çalışmalara başladı! İngiliz hükümeti ile anlaşma imzalandı!
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan sert sözler! "Siz Sözünüzün Eri Değilsiniz"
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan sert sözler! "Siz Sözünüzün Eri Değilsiniz"
Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?
Başbağlar Katliamı nedir? Başbağlar Katliamı ne zaman gerçekleşti?
Çok Okunanlar
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
6 Temmuz Perşembe günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
İsrail'de protestolar büyüyor! İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı
İsrail'de protestolar büyüyor! İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı
Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!
Maganda gelin! Düğünde tehlikeli dakikalar kameralara yansıdı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele karnesini açıkladı! Bu yıl 794 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele karnesini açıkladı! Bu yıl 794 terörist etkisiz hale getirildi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya sert sözler! 'Sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntıları'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Fransa'ya sert sözler! 'Sömürge imparatorluğunun korkunç kalıntıları'
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!
Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geliyor!