Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı Karayolunun yapılmamasına tepki

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, 11 kilometrelik Besni Gölbaşı karayolunun çok kötü olduğunu ancak yapılmadığını dile getirdi.

AK Parti iktidarı döneminde karayolunun ihalesi yapıldığını ancak daha sonra yolun yapılmadığını dile getiren Hakan Kılınç, "Bu yolu yıllar önce Allah gani gani rahmet eylesin Besni'mizin milletvekili Kemal Tabak'ın uğraşları sonucu o dönemin imkanları ile yapılmış. Aradan yıllar geçmiş o yol hala ilk yapıldığı gün gibi duruyor. 17 yıllık bu iktidar döneminde defalarca ihalesi yapılmış, iktidar vekillerinin her seçim döneminde Besni için en büyük vaadi olmuş fakat bir çivi bile çakmadılar. Besni halkı size 17 yıllık iktidar döneminizde 3 dönem yerel yönetimde, her dönem il genel meclisinde ve genel seçimlerde hep büyük oranda yetki vermedi mi, hala ne istiyorsunuz? Yaklaşık 1 yıldır çökmüş olan bu yolu ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Bu yolun yapılması için illa ölümlü bir kazanın olması mı lazım?" şeklinde açıklamada bulundu

Kaynak: İHA