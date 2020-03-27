Başkan Kıymaz’dan gazetecilere maske

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, Adıyaman'da, görev yapan gazetecilere, korona virüsü dolayısıyla maske dağıttı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü dolayısıyla virüs vakalarının Adıyaman'da da görülmesinin ardından GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz, il merkezinde görev yapan gazetecileri tek tek cemiyet binasına çağırarak maske dağıtımı yaptı. Gazetecilere dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Kıymaz, "Gazeteci arkadaşlarımız, olaylara, vakalara ve toplantılara gidiyorlar. Sağlık çalışanları kadar, gazeteci arkadaşlarımızda kişilerle temas halinde ve risk altındadır. Arkadaşlarımız olaylara gittiği zaman kullanmaları üzerine bu maskeleri kendilerine verdim. Bizlerde cemiyet olarak gazeteci arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı düşünüyoruz. Amacımız onların sağlığını korumak ve bu anlamda da maske dağıtımı yaparak bir adım atmış bulunuyoruz. Bizim kendilerine tavsiyemiz olaylara gittiklerinde olay içerisinden çekim yapmak değil de olay yerine biraz daha uzakta durmaları ve gerekirse makinalarıyla zom yaparak görüntü almalarını istiyoruz. Çünkü bu durum ciddi bir durumdur, kendilerinin her şekilde korunması gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA