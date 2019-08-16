Başkan Kocaman’dan Kaymakam Dursun’a veda programı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İçişleri Bakanlığı bünyesine ataması yapılan Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun'a veda programı düzenledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun'a veda programı düzenledi. Program sonunda Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar temennisiyle Kartepe Kaymakamı Dursun'a plaket verdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Kocaman "Kaymakamımızın görev değişikliği münasebetiyle bir araya geldik. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Uyum içerisinde, abi-kardeş ilişkisi içerisinde çalıştık. Yolunun bahtının açık olmasını diliyorum. Kartepe'de çok güzel bir aileyiz. Makamlar mevkiler gelip geçicidir. Bulunduğumuz yerlerde en iyi şekilde hizmet etmek önemlidir. Devlet işlerinde devamlılık esastır. Bundan sonra da dostluk ilişkilerimiz bakidir. Yeni görevinde Allah mahcup etmesin" dedi.

Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun ise "Son iki senedir burada görev yaptık. Birlik ve beraberlik içerisinde Kartepemize hizmet ettik. Kartepe'de huzur içerisinde çalıştık. Önceden de burayı biliyordum. Ancak burada görev yapmak ayrı bir gurur kaynağıdır. Kartepe ülkemizin tanıdığı bir yer olmaya başladı. Dünya genelinde adından söz ettireceğine inanıyorum. Sizlerden biri olarak görev yaptık. Herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Kartepe'nin fahri hemşehrisiyim. Ankara'da Kartepe'yi temsil edeceğim. Bu veda değildir. Gönüllerde birlikteliğimiz bakidir. Belediye Başkanımız Kocaman olmak üzere tüm paydaşlarımızla uyum içerisinde görev yaptık. Kartepe'nin geleceğinin çok güzel olacağına inanıyorum. Benden yana haklarım helal olsun. Sizlerde haklarınızı helal edin" diye belirtti.

Konuşmalar sonrasında Kaymakam Dursun'a hediyeler verildi.

Kaynak: İHA