Başkan Kocamaz: "Sakinliğimizi koruyarak sadece işimizi yapacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, seçim süreci boyunca sabırlı ve sakin bir tutum sergileyip, çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Biz barıştan, sevgiden, dostlukta ve kardeşlikten yanayız. 31 Mart'a kadar sabredeceğiz, sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz, sakinliğimizi koruyacağız" dedi.

Mersin'in tüm ilçe ve mahallelerini gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocamaz, ziyaretlerine Tarsus'un Kirlik, İbrişim, Karadirlik, Sıraköy, Hacıhamzalı, Dörtler ve Huzurkent mahalleleri ile devam etti. İlk olarak Kirlik Mahallesini ziyaret eden Kocamaz, Kirlikliler tarafından davul zurna ve halaylar eşliğinde karşılandı. Ardından sırasıyla İbrişim, Karadirlik, Sıraköy, Hacıhamzalı, Dörtler ve Huzurkent mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kocamaz'a İyi Parti Mersin İl Teşkilatı Başkanı Servet Koca ve partililer eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Kocamaz, göreve geldikleri günden bu yana söz verdikleri hizmetlerin birçoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2014 yılında hizmet anlamında bir iddia ile ortaya çıktık. Biz ortaya koyduğumuz iddianın içini doldurduk. Şu anda 5 bin 500 km'lik yol ağında yüzde yüze yakın bir asfalt yapımı söz konusu. Mersin yol konusunda çağ atladı. Susuz hiçbir yerleşim birimi bırakmayacağız dedik. Kaynak olmayan yerler dışında her yere suyu ulaştırdık" diye konuştu.

Seçim süreci boyunca sabırlı ve sakin bir tutum sergileyip, çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Kocamaz, "31 Mart Türk demokrasisinde önemli bir dönüm noktası olacak. Tabi ki çalışmamız lazım hiçbir seçimin garantisi olmaz. Burada bütün hemşehrilerimize çağrı yapmak istiyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz olmaz, bir gönül adamıyız. Biz barıştan, sevgiden, dostlukta ve kardeşlikten yanayız. 31 Mart'a kadar sabredeceğiz, sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz, sakinliğimizi koruyacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA