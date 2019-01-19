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Başkan Kocaoğlu aday adaylık dosyasını verdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra, dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı'na...

Başkan Kocaoğlu aday adaylık dosyasını verdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra, dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı'na teslim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olduğunu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, resmi başvurusunu CHP İzmir İl Başkanlığı'na yaptı. Kocaoğlu'nun dosyası, dün bir görevli tarafından İl Başkanı Deniz Yücel'e teslim edildi.

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DHA

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