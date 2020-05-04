Başkan Koçhan’dan iş garantili yüksek okul müjdesi

Trabzon'un Maçka ilçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, YÖK'ten gelen yazı ile birlikte Maçka'da Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık "Eczane Hizmetleri Bölümü" açılacağı müjdesini verdi. Başkan Koçhan, "Bu bölümden mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilecekler. Maçka halkı bize güvendiği sürece verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. "Eczane Hizmetleri Bölümü" Maçkamıza hayırlı olsun" dedi.

İlçedeki Yüksekokula yeni bölümler eklemek için uzun zamandır uğraştıklarını ifade eden Başkan Koçhan, açılacak olan Eczane Hizmetleri Bölümü'nün Trabzon ve Maçka'ya büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Başkan Koçhan, "İlçemize verdiğimiz sözlerden bir tanesi olan Maçka Meslek Yüksekokulu'nu büyütme sözünün bir adımını daha bugün atmış bulunmaktayız. Bu anlamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan gelen yazı ile birlikte Maçka Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık "Eczane Hizmetleri Bölümü" açılmış olacak. Bizimde uzun zamandır uğraş verdiğimiz bir mücadele sonucu açılacak olan Eczane Hizmetleri Bölümü ilimize ve ilçemize büyük katkılar sağlayacak. Bu bölümden mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilecekler. Bu süreçte bizlere destek olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Kaynak: İHA