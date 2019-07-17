Başkan Köse 100 günde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse göreve geldiği 100 günde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

SAKEM Aslanlar Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Safranbolu eski çarşı merkezinin kronikleşmiş sorunu olan park sorununa değinerek şunları söyledi: "Şu anda hemen kapalı otopark yapma şansımız olmadığı için çarşı merkezinin keşmekeşi olan otopark sorununu çözmek için ücretli otopark yaptık. Daha ilk günden çarşı merkezi rahatladı. İlk yarım saat ücretsiz, bir saatlik ücret ise 5 lira. Yani bir buçuk saat 5 lira. Bu uygulamaya yeni başlamış olmamıza rağmen artık çarşı merkezinde o keşmekeş yok. Şu anda başta esnaf olmak üzere herkes bize teşekkür ediyor. Önümüzdeki dönem ücretli otoparkla ilgili ihale yapacağız, buradan gelecek olan geliri tıptı Karabük Belediyesinde olduğu gibi vakıf kurarak başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere hasta ve diğer ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz. Tabii burada ilk şartımız yarım saati ücretsiz olacak."

Belediye Meclis üyelerinin huzur hakları ile öğrencilere burs vereceklerini belirten Köse, meclis üyelerinin her birinin bir öğrenciye burs vereceğini kaydetti.

"Safranbolu Filizleri" projesi başlatacağız"

Safranbolu halkını daha çok sosyal projelere katmak, farkındalık ortaya koymak için farklı projelere üzerinde çalıştıklarını belirten Köse " Belediyemize 4 adet taziye çadırı aldık. Bundan böyle cenazesi olana maddi ve manevi destek vereceğiz. Cenazesi olan hane önüne taziye çadırımızı kurup, cenazeye gelenlere pide, ayran vb. ikramlarda bulunacağız. Safranbolulular bütçelerinden ayırdıkları ile öğrenci okutmaları için "Safranbolu Filizleri" projesi başlatacağız. Safranbolu'daki tüm sitelerde oturanlarla halkımızla konuşacağız. Site sakinleri aralarında her ay cüzi bir para toplayarak bir öğrenciye burs vermelerini teşvik edeceğiz. Bizde bunu daha da teşvik etmek için bu sitelere binalara plaket vereceğiz. Yine bildiğiniz gibi Safranbolu etkinlik yapacağımız geniş alanlarımız yok. Biz bu kapsamda Safranbolu havuzunu daha aktif hale getirdik, temizledik, yeşillendirdik, burayı halka açtık. Hafta sonu talep olursa bayanlarımıza hizmet veriyor. Tüm halkımızı buraya çay içmeye bekliyoruz. Diğer bir yaz etkinliğimizde parklarda sinema keyfi olacak. Parklarımızda sinema izleyeceğiz. Yaşlılarımıza da unutmadık. Yaşlı bakım merkezlerimizle yaşlılarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Acil buton çalışmamız var. Bundan 6 vatandaşımız yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Atatürk heykeli yeniden yerine koyulacak"

Daha önce Köy içi meydanda yer alan ve sonrasında ve kaldırılan Atatürk heykelinin yeniden yerine koyacaklarını kaydeden Köse, "Köy içindeki Atatürk heykelini yeniden dikiyoruz. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımızla konuştuk, nereye koyalım diye, alınan ortak kararla heykelin yeniden eski yerine konmasına arar verildi. Halk ile yaptığımız toplantıya eski Belediye Başkanımız Kızıltan Ulukavak da katıldı. Bundan böyle bayramlaşmayı da eskiden olduğu gibi bayramın ilk günü eski çarşıda, ikinci günü ise Köy içinde yapacağız" dedi.

"Şuanda yatırım yapacak gücümüz yok"

Ülkenin ekonomik açıdan büyük dar boğazdan geçtiğini ifade eden Başkan Köse, "Ekonomik olarak büyük bir dar boğazdan geçiyoruz. Tasarruf yaparak gerekli tedbirleri alarak yolumuza devam edeceğiz. Şu anda yatırım yapacak gücümüz yok. Önümüzdeki öncelikli olarak arıtma ve alt yapı çalışmalarına hız vereceğiz. Boruların çoğu asbestli borular, bunları değiştireceğiz. İmalat olarak bir şey yapamayacağımız için elimizdeki mevcutları en iyi şekilde değerlendireceğiz ona bakacağız" diye konuştu.

"Farklı bir program uygulayacağız"

Bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Altın Safran Film Festivali için çalışmalara başlanıldığını ve farklı bir festival oluşturmak istediklerini dile getiren Köse, "Daha çok halka hitap eden, halkın katılımın olacağı bir festival programı hazırlıyoruz. Amacımız festivale toplumun tüm kesimini katmak. Bu yüzden farkındalığımızı ortaya koymak için çalışıyoruz. Farklı bir program uygulayacağız. Programı Ağustos ayı içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Duyuru geniş kitlelere ulaşması için çalışma yapacağız. bu yıl festival 4 gün olacak. Festivali " kendin çal kendin oyna" formatından çıkaracağız" ifadelerine yer verdi.

Haftada iki gün mahallerde muhtarla ve halka bir araya geleceklerini ifade eden Köse, "Halkın talep ve şikayetleri bizin için önemli. Bu yönde çalışmalarımızı yapacağız. Ortak kararlar alarak, hep birlikte güzel projelere imza atacağız. Bu anlamda Kent konseyi toplantısını da geçtiğimiz hafta yapıldı ve Başkanlığına İş Adamı Şefik Dizdar seçildi. Şu anda yönetim ve sekretaryasını oluşturmak aşamasındalar. Kent Konseyiyle de paralel çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

"Lokum dağıtımından turistler rahatsız"

Safranbolu eski çarşıda gelen turistlere lokum ikramının artık olmayacağını kaydeden Başkan Köse "Bildiğiniz gibi Safranbolu'da lokum ikramı ile ilgili haberler çıktı. Bu ulusalda yer aldı. Bizde esnaflarımızla yaptığımız toplantı sonrası lokum ikramının yanlış olduğunu, turistlerin bundan rahatsız olduğunu karar verdik ve kaldırılması yönünde karar aldık. Biz vatandaşı darlayan ikram yerine, vatandaşın yörenin bu tadını dükkana girerek tatmasını istiyoruz. Bunun daha önemli olduğunu kanısına vardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA