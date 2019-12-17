Başkan Köse yollara asfalt serdi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel Mahallesi 315. Cadde'de sıcak asfalt dökümü çalışmalarını denetledi. Çalışmaları inceleyen Köse, asfalt finişerinin direksiyonuna geçerek asfalt serimi de yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerinin yoğun mesai ile çalışarak sürdürdükleri çalışmaların kısa sürede tamamlanması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Esnafımız ve vatandaşımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mamak halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dâhilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetkârıyız. Güzel Mamak'ımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacağız. Asfaltımız hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yoldaki zemin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Köse, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA