Başkan Koştu: “Esnaf Çarşısı’nın yüzde 60’ı tamamlandı”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberinde Bergamalı oda başkanlarına ziyarette bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Koştu: “Esnaf Çarşısı’nın yüzde 60’ı tamamlandı”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberinde Bergamalı oda başkanlarına ziyarette bulundu. Ziyarette Bergama esnafının ihtiyaçları ve durumları değerlendirilirken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Söz verdiğimiz gibi esnaf çarşımızı yapıyoruz. Yüzde 60'ı tamamlanan Esnaf Çarşımızla 48 adet yeni dükkanı Bergama'mıza kazandıracağız" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile İESOB Başkanı Yalçın Ata ve Bergamalı oda başkanları, Bergama Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde buluştu. Bergama'nın kendileri için çok önemli bir bölge olduğunu dile getiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Yüzlerce esnafımızın olduğu Bergama'da 9 oda başkanı bulunuyor. Esnafımızın işini kolaylaştırmak ve büyümelerini sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Özellikle gençleri esnaf olmaya, kendi iş yerlerini kurmaya davet ettiğini söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hangi iş olursa olsun bir işin sanatkarı olmak, o işi en iyi şekilde yapmak bambaşka bir şey. Belediye başkanlığım öncesi esnaftım ve esnafımızın halinden anlarım. Esnafımızda huzur varsa, birlik varsa tamam diyoruz, şikayet duyuyorsak hemen dikkatimizi meselenin çözümüne yöneltiyoruz. Söz verdiğimiz gibi Esnaf Çarşımızı yapıyoruz. Yüzde 60'ı tamamlanan Esnaf Çarşımızla 48 adet yeni dükkanı Bergama'mıza kazandıracağız" dedi.

Başkan Koştu: “Esnaf Çarşısı’nın yüzde 60’ı tamamlandı”

Başkan Koştu: “Esnaf Çarşısı’nın yüzde 60’ı tamamlandı”

Başkan Koştu: “Esnaf Çarşısı’nın yüzde 60’ı tamamlandı”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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