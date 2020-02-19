Başkan Koyuncu, Yunak’ı ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Konya'nın Yunak ilçesini ziyaret etti.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu bu hafta ziyaretini Yunak İlçesine yaptı. Koyuncu, Yunak Belediye Başkanı Emre Demirhan'ı, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile beraber makamında ziyaret edip iki komşu ilçenin ortak tarafları, sorunları ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA