Başkan Kuş, kırsaldaki çalışmaları inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, merkez ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinledi. Payamlı Nahyası Olukyanı ve Kaplan mahallelerini beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ile gezen Başkan Kuş, burada Olukyanı Mahalle Muhtarı Osman Kaya ve Kaplan Mahalle Muhtarı Osman Ali Kaplan'la birlikte biten stabilize yol yapımını yerinde inceledi.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan çalışmayı sürdürdüklerini belirten Kuş Eyyübiye mücavir alanı içerisinde olan gerek merkez gerek kırsal mahallelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bütün sıkıntıları bir bir bertaraf edeceğiz. Yine Kaplan mahallemizde de incelemelerde bulunduk. Kaplan mahallemizdeki vatandaşlarımızın yol sıkıntısını gidermiş olduk. Ben buradan bütün Birim Müdürlerimize ve Başkan yardımcılarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarımızın köy ile ilgili sıkıntıları vardı, 8 km'lik bir yol sorunu var. Bu yolumuzu Büyükşehir Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgüle'de ileteceğiz. Eğer programa alınmışsa bu yıl içerisinde bu yolumuzu Kaplan köyümüze kazandırmış olup, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Değilse de bu yıl içerisinde 8 km'lik yolumuzu Kaplan köyümüze kazandırırız. Taziye evi sıkıntısı var. İnşallah taziye evi sıkıntısını da gidermiş olacağız. Malumunuz 1 Nisan itibari ile görevi devir aldığımız zaman maddi anlamda çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Gerek muhtarlarımıza gerek Eyyübiye'deki vatandaşlarımıza birazda olsa bizden sabır etmelerini istemiştik. Sağ olsunlar bugüne kadar sabrettiler. Biz de 9 ay zaman zarfı içerisinde Eyyübiye Belediyesini bütçesini toparlamış olduk ve ciddi anlamda tasarruf sağladık. İnşallah bu yıl itibari ile kırsaldaki bölgelerimizin taziye evi sıkıntılarını bir gidermiş olacağız. Şimdiden Kaplan köyümüze hayırlı olsun diyelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA