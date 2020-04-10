Başkan Kuş’tan 11 Nisan Kurtuluş mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yayımladığı mesajında, " Şanlıurfa halkı, kendi topraklarında birlik ve beraberlik içinde destansı bir özgürlük mücadelesi sergileyip, öz topraklarını düşman işgalinden kurtarmıştır. 11 Nisan 1920 günü Urfa'da inancın, kararlılığın, birlik ve beraberliğin ve cesaretin yek vücut bulduğu gündür. Milletimiz kahramanlık örneği sergileyip, kendi çabalarıyla düşmanı öz topraklarından kovmuş ve bu da tarihin şanlı sayfalarında yerini bir destan olarak almıştır. Bu kutlu destanın 100. Yılının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kutlanacak olması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin 100 yıl önce kanlarıyla canlarıyla bize teslim ettiği emaneti bizler de gelecek nesillere taşımanın gayreti içinde olacağız. Bizlere düşen atalarımızın gösterdiği o ruhu, kararlılığı, birlik ve beraberliği hayatımızın her noktasına sirayet ettirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA