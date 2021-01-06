Başkan Mansur Yavaş Twitch canlı yayına mesaj attı! Sunucu çılgına döndü
Twitch yayıncısı olan pqueenn takma isimli Pelin Baynazoğlu, canlı yayın yaptığı esnada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın attığı mesaj ile neye uğradığına şaşırdı. Yayında Mansur Yavaş'ın mesajını okuyan Baynazoğlu'nun heyecan dolu o anları kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.
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06 Ocak 2021 Çarşamba 09:10
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