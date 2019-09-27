Başkan Matlı: "Odaların talepleriyle yakından ilginiyoruz"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa ve Balıkesir'deki odaların talepleriyle yakından ilgilendi.

Balıkesir ve Bursa'daki oda ve borsalarını ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, önemli konularda temasta bulundu. Balıkesir ve Bursa arasında iş birliği olanaklarından tarımsal desteklerden coğrafi işaretli ürünlere kadar bir çok konunun ele alındığı ziyaretlerin ilk Ayvalık Ticaret Odası (ATO)'na gerçekleştirdi. Daha sonra sırayla Burhaniye Ticaret Odası (BTO), Edremit Ticaret Odası (ETO), Edremit Ticaret Borsası (ETB), Balıkesir Sanayi Odası (BSO), Balıkesir Ticaret Odası (BTO), Susurluk Ticaret Odası, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası (MTB), Gönen Ticaret Borsası, Erdek Ticaret Odası (ETO) Bandırma Ticaret Odası (BTO), Bandirma Ticaret Borsası (BTB), Karacabey Ticaret Borsası ve Karacabey Ticaret Sanayi Odası (KTSO) yönetimleriyle bir araya geldi.

Bölgedeki odaların önemine değinen Özer Matlı, "Tüm oda ve borsalarımızın çalışmalarını TOBB olarak yakından takip ve takdir ettiklerini belirttik. Oda ve borsalarımızın sorunlarını dinledik notlarımızı aldık. Konuların hepsi ile yakından ilgileniyoruz ve ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlerde Matlı, TOBB tarafından hazırlanan oda ve borsa başkanlarına bolluk ve bereketi simgeleyen nar figürlü plaket verdi.

Kaynak: İHA