Başkan Mehmet Tahmazoğlu ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Tahmazoğlu, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Tahmazoğlu, ailesi ile birlikte Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesi'ne giderek, 2030 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Tahmazoğlu, vatandaşların demokrasiye sahip çıkmalarını isteyerek, oy kullanmaya davet etti. Tahmazoğlu, "Oyumuzu kullandık. Rabbim ülkemize, milletimize hayırlı etsin inşallah. Bugüne kadar herkes sözünü söyledi. Son sözü halkımız söyleyecek. Bugünde halkımızı oy kullanmaya, kararını belli etmeye davet ediyorum. İnşallah huzur ve sükûnet içerisinde bir seçim geçiririz. Çıkacak neticede ülkemiz için, milletimiz için, halkımız için hakkımızda hayırlı bir netice olur diye dua ediyoruz. Demokrasimizin en güzel tarafı herkesin oyuyla halkın iradesine ortak olmasıdır. Onun için mutlaka herkesi oy kullanmaya, sandığa gitmeye davet ediyoruz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hakkımızda ne hayırlısıyla o neticeye inşallah tahakkuk eder diyorum. Oy kullanmakta zor değil. 3 pusula bir de muhtarlık seçimi var ama çok çabuk oy kullanılabiliyor" dedi.

Sandıklarda herhangi bir yığılma olmadığını anlatan Tahmazoğlu, "Katılım güzel ve gayet sakin bir seçim geçiyor tam arzu ettiğimiz gibi. Halkımız en güzel bir şekilde inşallah iradesini sandığa yansıtacak ve en güzel netice çıkacak diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA