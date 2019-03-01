Başkan Memduh Büyükkılıç: "Tomarza’nın Kabak Çekirdiği Marka Olacak"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin Kabak Çekirdeği'nin % 60'ın Tomarza ilçesini ve çevresinden karşılandığını bu neden ile üretim kapasitesinin iyi bir pazara ve markaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Tomarza'nın Kabak Çekirdeği'nin üretim aşamasından başlayan depolama, pazarlama ve bir marka olmasına kadar geçen süreçte Kayseri belediyesi olarak bir proje hazırlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kabak çekirdeğinin sadece kuruyemiş olarak tüketilmediğini aynı zamanda ilaç sanayisinde, pasta ve unlu mamullerin üretiminde katkı ürünü olarak kullanıldığını kaydetti.

Tomarza Kapak Çekindiğinin marka olması için öncelikle paketleme ünitesi için bir üretim tesisi kurulacağını ve marketlerde satışı için bir de şirket kurulacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Tomarza ismi aynı zamanda bir marka olacağını ve ilçe halkının hem gelirinin hem de sosyal yaşam refahının artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA