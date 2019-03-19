Başkan Memduh Büyükkılıç:şehit ve şehit aileleri ile ilgili projeler hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliğince düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti, şehit ve şehit aileleri ile ilgili projeler hakkında bilgiler verdi.

Tüm Şehitleri bir kez daha rahmetle andığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç"Canlarından kıymetli evlatlarını vatan uğruna şehit veren ve şehadet haberini aldığında "Vatan Sağolsun" diyebilecek kadar yüreği vatan ve bayrak sevgisi ile dolu olan şehit ailelerimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri belediyeleri olarak şehit ailelerine birer ev verdiklerini hatırlatarak, önümüzdeki süreçte Şehitler, Şehit aileleri ve gaziler ile ilgili olarak önemli projeleri gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.