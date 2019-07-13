Başkan Mescier’den ‘15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’ mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mescier yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz'da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumuş, iradesini zorbalara teslim etmemiş, tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanı yazmıştır. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk Milleti, sahip olduğu özelliklerle dünya üzerinde saygın bir konum edinmiştir. Türk Milleti, onurlu tutumu, kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren yüce bir millettir. 15 Temmuz'da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiler, hepsine minnettarız."

Kaynak: İHA