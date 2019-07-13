Başkan Mızraklı, Çocuk Yaz Kampı’nı ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı çocukların yaz aylarında tatil yapabilmesi amacıyla düzenlediği Çocuk Yaz Kampı'nı ziyaret etti, çocuklarla bir araya geldi. Çocukların oynadığı oyunlara katılan Mızraklı, kamp ateşini yaktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı, DİSKİ Genel Müdürü Zeki Kantaci, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı çocukların yaz aylarında tatil yapabilmesi amacıyla düzenlediği Çocuk Yaz Kampı'nı ziyaret etti. Kampta tatil yapan çocuklar, Mızraklı ve beraberindeki heyeti erbane çalarak karşıladılar. Mızraklı, heyeti karşılayan çocukların "Selçuk Başkan" sloganlarına, "Başkan Sizsiniz" sloganıyla karşılık verdi.

Kaynak: İHA