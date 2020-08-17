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Başkan Muhittin Böcek koronavirüse yakalandı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yapılan COVİD-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı twitter üzerinden yapğı açıklamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, COVİD-19'a yakalandığını duyurarak hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı. 

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:14
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