Başkan Murat Aydın: “Bir santimetre kare yerinizi bile satmayın”

Beykoz'da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın yaptığı konuşmada, "Sakın yerlerinizi satmayın. Bir santimetre kare yerinizi bile satmayın. Bu zenginlik sizin hakkınız ve sabrederseniz bu hakkınızı alacaksınız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Beykoz Korusu'nda bir restoranda düzenlenen toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsnü Kolcu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

"Sakın yerlerinizi satmayın"

Başkan Murat Aydın burada yaptığı konuşmasında, "İmar ve mülkiyetle ilgili yapılacak çalışmalarda vatandaşların kendi yapılarını kendilerinin yapabilmesi için imkân oluşturmaya gayret edeceğiz. Sakın yerlerinizi satmayın. Bir santimetre kare yerinizi bile satmayın. Bu zenginlik sizin hakkınız ve sabrederseniz bu hakkınızı alacaksınız" dedi.

"Beykoz bir asra yakın mülkiyet sorunuyla boğuşuyor"

Başkan Aydın, "Beykoz'la ilgili çok ciddi araştırmalar yaptırdım ve bu çalışmaları gerek belediyemiz gerek diğer kurumlarla karşılıklı test ettim. Yaklaşık bir aydır da Beykoz'un sokaklarında, mahallerindeyiz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı'ndaki kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızla, esnafımızla hemhal oluyoruz. Beykoz neredeyse bir asra yakın bir süredir mülkiyet sorunuyla boğuşuyor. Mülkiyet konusu büyük oranda çözülmüş olmasına rağmen şimdi de imar sorunuyla ilgili haklı ve ciddi bir beklenti var. Gariban gelmiş başını sokacak bir yer yapmış ve son yıllara kadar "ne zaman başıma yıkılır?" korkusuyla yaşamış. Ardından büyük bir kısmı tapularını elde etmiş, bir kısmı orman vs. gibi ihtilaflarının çözülmesi için halen daha bekliyor. İnşallah bu ihtilafların da en kısa sürede çözülmesiyle onlar da tapularına kavuşacaklar. İmar planlarıyla ilgili çok başlı bir yapı var burada" ifadelerini kullandı.

"Beykoz'da mülkiyet yüzde 90 oranında çözülmüş"

Murat Aydın, "Ama benim tespitim bu konular yüzde doksan oranında hallolmuş, yüzde onluk bir kısmı kalmış. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, İBB'de Sayın Binali Yıldırım Başkanımızın tecrübesiyle ve bizim de kuracağımız ekip, tecrübemiz ve azmimizle hızlı bir şekilde bu süreçteki sorunları çözmek için gayret göstereceğiz. Beykoz maalesef yıllarca bu sorunlara saplanıp kalmış. Elbette insanın önceliği mülkiyet, eğitim gibi temel ihtiyaçlar oluyor. Artık bundan sonraki süreçte Beykoz gideceği yolu, yönü ve yeri belirlemeli. Aldığım bilgiler, beklentiler ve talepler Beykoz'un daha mutlu, daha zengin ve daha huzurlu olması yönünde" şeklinde konuştu.

"Beykoz'da aidiyet duygusu çok yüksek"

"Aidiyet duygusunun bu kadar yüksek olduğu başka bir yer görmedim" diyen Başkan Aydın, "Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bazı dinamikleri de iyi kullanarak çok önemli mesafeler kat edebiliriz. Beykoz'un ulaşımla ilgili sıkıntılarından bahsediliyor. Bunu aşacağız. Bakın, iki köprü, iki havalimanı ile ulaşım akslarının tam ortasında kalıyoruz. Zamanla kendi doğal akışında zaten bunlar çözülmek zorunda. Metro, tünel gibi İBB'nin yaptığı ciddi çalışmalar var. Yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın sağlanabilmesi için Beykoz çok önemli bir kavşak. Bütün bunların yanında doğal dokusu, ormanı, denizi, doğal ortamıyla Beykoz inanılmaz potansiyellere sahip bir ilçe. İnşallah bu potansiyelleri hızlı bir şekilde hayata geçirip Beykoz'u dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.

Başkan Aydın'ın konuşması sonunda bazı muhtarlar mahallelerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: İHA