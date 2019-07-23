Başkan Musa Yılmaz: Yol çalışmalarımız hızla devam ediyor

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Geçen sene Kütahya'nın en büyük köyü olan Sırören'e yapılan 9 kilometrelik sıcak asfalttan sonra Ilıca Kavşağı'ndan yazlıca Hamidiye, Kızılcaören, Yeni Kızılcaören ve Nusret köylerini kapsayan grup yolunda iyileştirme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ilıca içerisinden geçen grup yolu Soğukçeşme Kavşağı'ndan sol tarafa alınarak Ilıca'nın güneyinden yazlıca, kavşağına çıkarılacaktır. Bu vesileyle çok dar olan ve geniş araçların geçmesine müsait olmayan Ilıca trafik bakımından rahatlayacak.Söz konusu bölgede bulunan 6 köyde yeni güzergahı takip ederek daha kolay ulaşım sağlayacaktır. Onarım çalışmaları son sürat devam etmekte ve önümüzdeki bir 2 ay içerisinde tamamlanacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA