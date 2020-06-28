Başkan Mustafa Çay, Pozantı Kongresi’nin 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturan Pozantı Kongresi'ni 100 yıl sonra aynı anlam ve coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Büyük Millet Meclisi kurulduktan kısa bir süre sonra Milli Mücadele'nin Güney cephesini güçlendirmek ve emperyalist devletlere mesaj vermek üzere 5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü, bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturan Pozantı Kongresi'ni 100 yıl sonra aynı anlam ve coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

100 yıl önce işgalci güçlere karşı direnişin merkezi haline gelen Pozantı'nın gerçekleştirilen kongreyle Adana'nın vilayet merkezi ilan edildiğini, bölgeden gelen askerden sivile kanaat önderlerinin, dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Paşa'yla birlikte mücadelenin güney cephesinin yönetim kararlarının alındığını belirten Başkan Çay, "Bu anlamlı güne yakışacak anma etkinlikleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Pozantı Kaymakamlığı, Milletvekillerimiz, kamu kuruluşlarımız ve Pozantılılarla birlikte 5 Ağustos'a hazırlanıyoruz. Tanıtımının yeterince yapılmadığına inandığımız Pozantı Kongresi için PTT Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda hatıra pul bastırdık. Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu ve Milletvekilimiz Tamer Dağlı'nın desteğiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme yaptık. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi buharlı bir tren Pozantı'ya gelecek. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'ın desteğiyle Atatürk'ü ve Fevzi Çakmak'ı canlandıracak tiyatro sanatçılarımızla 100 yıl önceki Pozantı Kongresi'ni canlandırıp o atmosferi hep birlikte yaşayacağız. Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Pozantı Kongresi'nin önemini bir kez daha vurgulayacağımız panel, Çukurova Senfoni Orkestramızla Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkılarla konser gibi etkinliklerimiz olacak. Devlet büyüklerimizi, halkımızı ağırlayacağımız anlamlı günde farklı sürpriz etkinliklerimiz de olacak" dedi.

Özellikle gençlere bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini belirten Başkan Çay, "Büyük Millet Meclisi kurulduktan hemen sonra Meclis Başkanı olarak ağırladığımız Atatürk'ü böylesine anlamlı bir etkinlikle Pozantı'da anmak gururumuz olacak. Etkin medya temsilcilerini de ağırlayacağımız etkinliğimizle Cumhuriyet tarihimizde gölgede kalan Pozantı Kongresi'nin önemini bir kez daha tüm Türkiye'ye anlatmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA