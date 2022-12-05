Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan'ı ağırladı. OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı.

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Başkan Nadir Küpeli: Türk-Kosova ilişkilerini ekonomik olarak taçlandırmalıyız

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan'ı ağırladı. Görüşmede Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılması gereken adımlar değerlendirilirken, Başkan Küpeli iki ülke arasındaki iyi ilişkileri ekonomik olarak da taçlandırmak istediklerini belirtti.

Eskişehir'e gelen Kosova Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan ve beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Eskişehir OSB Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Hakan Bayar ile KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz yer aldı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli'yi Eskişehir OSB'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

"TÜRK-KOSOVA İLİŞKİLERİNİ EKONOMİK OLARAK TAÇLANDIRMALIYIZ"

Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı. Türkiye ve Kosova arasındaki iyi ilişkilere değinen Başkan Küpeli, bu ilişkileri ekonomik olarak da taçlandırmak istediklerini, Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

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"ESKİŞEHİR İLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Eskişehir ve Kosova arasında iş hacmini arttırmak, kültürel alanda gelişmiş olan ilişkileri ekonomik ortama da taşımak istediklerini aktararak, "Türkiye en önemli dostumuz ve stratejik ortağımızdır. Dostlarımızın desteği ile içinden geçtiğimiz zor süreci atlattık ve bağımsızlığımızı kazandık. Ziyaretimizin amacı, ticari ilişkileri geliştirmek ve yatırım imkanlarını araştırmaktır" şeklinde konuştu.

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EOSB MESLEK LİSESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eskişehir OSB ziyaretinin ardından Büyükelçi Agon Vrenezi ve beraberindeki heyet ile Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okulda incelemelerde bulundular. Büyükelçi Vrenezi, EOSB tarafından yaptırılan ve Eskişehir sanayisine hizmet veren okulu ziyaret etmekten çok memnun olduğunu belirterek, her yönüyle örnek olan okulun Eskişehir sanayisinin büyük bir kazancı olduğunu dile getirdi.

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