Başkan Odakır: "Allah darbe için fırsat kollayanlara bir daha fırsat vermesin"

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 12 Eylül 1980 darbesinin 43'üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Allah, Türk milletinin darbelerle yara alması için fırsat kollayan vatan hainlerine...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Odakır: "Allah darbe için fırsat kollayanlara bir daha fırsat vermesin"

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 12 Eylül 1980 darbesinin 43'üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Allah, Türk milletinin darbelerle yara alması için fırsat kollayan vatan hainlerine bir daha fırsat vermesin" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 43'üncü yıl dönümünde kınama mesajı yayınladı. Odakır, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin tarihimizde kara bir leke olarak yer aldığını söyledi.

Başkan Odakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"43 yıl önce bugün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup ülke yönetimine el koyduğunu ilan ederek demokrasimizi kesintiye uğrattı. Bu grup, dönemin sosyal ve ekonomik kargaşasını fırsat bilip bahane ederek Türk milletine darbe indirdi. Kardeşi kardeşe kırdırttılar, düşman ettiler, canlar aldılar, işkenceler yaptılar, baskı uyguladılar, özgürlükleri kısıtladılar, kayıplar verdirdiler İnsanlarımızın hafızalarına silinmez kötü bir iz bıraktılar. Bütün bunları yaparken de milletin ve devletin bekasını sürdürmek, huzur ortamını sağlamak iddiasıyla yapıp en büyük zararı kendileri verdiler! Darbeci hainler, huzursuzluktan, sıkıntıdan, ölümden, dertten başka bir şey vermediler bu millete. Devlete de zarar verdiler, Türk milletine de. Türk milleti emperyalist saldırılara karşı tarih boyunca hep uyanıktı, farkındaydı, bilincindeydi. Türk milleti bilir ki her darbe ve darbe teşebbüsünün altında muhakkak bir dış bağlantı vardır. Bu bağlantıların yurt içerisindeki gönüllü taşeronları da kendilerine vaad edilenlere kanarak, milletine karşı hainlik yapar. İşte 12 Eylül 1980 darbesi de bu türden bir darbeydi. Cumhuriyet tarihimizde demokrasi hayatımız dönem dönem kesintiye uğradı. Milletimiz en çok da bu darbelerden çekti ancak hiçbir zaman hainlere fırsat vermedi. Amasız fakatsız her zaman gücü nispetince mücadele etti. Daha yakın bir tarihte 15 Temmuz darbe girişimi de hafızalarda yer aldı. Aziz milletimiz vatanına, bayrağına, devletine dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya, göğsünü siper edip bu hayasız akınları durdurma gayretine devam ediyor, edecek. Bizler de son nefesimize kadar her zaman darbelerin karşısında yer almaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle darbeler yaşatmasın, Türk milletinin darbelerle yara alması için fırsat kollayan vatan hainlerine bir daha fırsat vermesin. Bu vesileyle milli irade ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize, vatansever evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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