Başkan Odakır: “Öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Odakır, "Gelecek sizinle kurulacak, bu gücün farkında olarak, sabırla ve emekle çalışmalarınıza, öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın" diyerek, vatandaşların okul alışverişlerinde önceliklerini küçük esnaflardan yana kullanmaları halinde bu durumun esnaf ve sanatkarları memnun edeceğini söyledi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla görüşlerini paylaşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni dönemin öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Odakır, Kayseri'de özel ve devlet okulları olmak üzere bin 153 okulda, 13 bin 278 derslikte toplam 340 bin 251 öğrencinin ders başı yapacağını, 21 bin 852 öğretmenin de sınıflarında öğrencilerini bekleyeceğini kaydetti.

"Hangi alana ilginiz varsa o alanın "çırağı" olun"

Öğrencilere zihin açıklığı dileyen Odakır, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Odakır, "Bütün öğrenci kardeşlerimize yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini ve dönemin onlar açısından verimli geçmesini diliyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz, geleceğimizsiniz. Geleceğin doktoru, mühendisi, avukatı; geleceğin esnaf ve sanatkarı; geleceğin bilim insanı, iş insanı, işçisi sizlerden olacak. Türkiye sizlerin ellerinde kalkınacak, gelişecek ve ilerleyecek. Sizler, bütün emek ve çabanızla, çalışmalarınızla kendinizi iyi bir konuma taşıyacaksınız. Türkiye'nin her alanda, her meslekte yetişmiş, donanımlı, vasıflı insanlara ihtiyacı var. Okul hayatınızı, eğitiminizi ihmal etmeyin. Okulunuzu ihmal etmeden de hangi alana ilginiz varsa o alanın "çırağı" öğreneni olmayı unutmayın. Gelecek sizinle kurulacak, bu gücün farkında olarak, sabırla ve emekle çalışmalarınıza, öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın. Yolunuz açık olsun, bizler sizlerin her zaman yanınızda destekçiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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"Kayseri sizleri bağrına basacak"

Başkan Odakır, Kayseri'de sayıları on binleri bulan üniversite öğrencileri için de konuştu. Odakır, üniversite tercihlerinde Kayseri'yi seçen ve Kayseri'deki üniversitelere yerleşen üniversite öğrencileri için şunları söyledi:

"Sevgili gençler, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Eğitime, okumaya değer veren, okuyan ve okutan şehir Kayseri sizi bağrına basacak ve desteklerini esirgemeyecek. Esnaf ve sanatkarlarımız adına, sizlerin de yeni eğitim ve öğretim döneminizi kutluyor, Kayseri'mizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, hayatınızda başarılar diliyorum."

"Küçük esnafımızı desteklemeli, sahip çıkmalıyız"

Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşunun Başkanı Odakır, yeni eğitim öğretim döneminin gelmesiyle birlikte okul için yapılan alışverişler konusuna da değindi. Velilerin alışverişlerini yapmaları için çeşitli tercihlerinin olduğunu, kendilerine uygun gelecek şekilde bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini bildiklerini söyleyen Odakır, "Kıymetli vatandaşlarımızın, velilerimizin bu süreçte esnaf ve sanatkara olan desteğini önemsiyoruz. Elbette önlerinde çeşitli seçenekler var ancak bu süreçte tercihlerini küçük esnaftan yana yapıp öncelik göstermeleri, esnafımızı mutlu edecektir diye düşünüyorum. Küçük esnafımızı desteklemeli, sahip çıkmalıyız. Kayseri esnaf dostu bir şehirdir, insanı da esnaf dostudur. Bu yüzden vatandaşlarımıza, velilerimize seslenmek istiyorum; alışverişlerinizde küçük esnafımızı ihmal etmemeye özen gösterelim, esnafımızı destekleyelim. Kazanan şehrimiz, esnafımız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)