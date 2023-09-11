Başkan Oktay, ilk ders zili heyecanına ortak oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen resmi kutlama programında, ilk okul gününün heyecanını yaşayan çocuklarla bir araya geldi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilk okul zili çaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde Atatürk Meydanı'nda resmi çelenk sunum töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift katıldı. Çelenk sunum töreninin ardından Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu'nda da resmi kutlama töreni gerçekleştirildi. Çocukların çeşitli gösteriler sergilediği törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve protokol üyeleri katıldı. Gösterilerin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla çocuklar ders başı yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay çocukları sınıflarında ziyaret etti. Çocuklara kalem hediye eden Başkan Oktay "Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza, ailelerine ve eğitim camiasına başarı dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Oktay okul bahçesinde çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Başkan Oktay'ın etrafını saran çocuklar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Başkan Oktay her bir çocukla yakından ilgilenerek teker teker hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marmaris Ortaokulu'na da bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Mehmet Oktay burada da okul yönetimi tarafından karşılandı. Okul yetkilileri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Marmaris Belediyesince okul bahçesinde gerçekleştirilen düzenlemeler için öğrencileri adına Başkan Oktay'a teşekkür etti. Oktay, imkanlar dahilinde tüm okullardan gelen talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)