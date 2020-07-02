Başkan Oktay mavi bayrağı göndere çekti

Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na bir kez daha "Mavi Bayrak" çekildi. Bayrağı temsili olarak göndere çeken Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Marmaris'i tercih edebilir" diye konuştu.

2019 yılında çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) düzenlediği "Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri" ödülüne layık görülen Marmaris Belediyesi'nin halk plajına bu sene de Mavi Bayrak çekildi.

TÜRÇEV'in nitelikli plaj ve marinalara verdiği uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak', gerekli 27 kriteri yerine getiren Marmaris Belediyesi önündeki halk plajına bir kez daha verildi. Bu yıl 27 kriterin yanı sıra bakanlıkların açıkladığı pandemi kurallarına göre hazırlanan halk plajının mavi bayrağını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ile birlikte göndere çekti. Halk plajında düzenlenen törene CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da katıldı.

Pandemi yeni kuralları gündeme getirdi

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 15 gün ara ile deniz suyu analizleri, cankurtaran, güvenli yüzme alanı, engellilere olanak sağlaması, çevre bilinçlendirme etkinlikleri gibi kriterlere bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan ek önlemler de eklendi. Buna göre belediye tuvaletlerin bakım onarımını yaptı ve duşları dışarı aldı. Kum serimi gerçekleştirdikten sonra 5'er metre aralıklarla şemsiyeler yerleştirildi. Genelgeye göre 3 adet giriş-çıkış kapısı belirlenen plajların etrafına halat çekildi.

Pandemi kurallarının belirtildiği tabelaların yerleştirildiği plajda ayrıca sigara içme alanları, bekleme alanları gibi yerler de belirlendi. Engelli vatandaşların da rahatça denize girmesi için düzenlenen "engelli plajı" da hazırlanarak hizmete sunuldu. Bütün bu prosedürü tamamlayan Marmaris Belediyesi karşısındaki halk plajına, "Mavi Bayrak" verildi.

Mavi Bayraklı plaj sayısı 22'ye çıktı

Marmaris'teki mavi bayraklı plaj sayısının bu sene 21'den 22'ye çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Pandemi dolayısıyla bu seneki kriterler biraz daha farklılaştı. Biz de bu kriterleri çok ciddi olarak ele aldık ve halk plajımızda hayata geçirdik. 3 adet giriş kapısından giren tüm vatandaşlarımızın ateşi ölçülüyor. Görevlilerimiz sürekli dolaşarak sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunuyor. Tüm tedbirleri aldık. Gerek yurt dışı yada yurt içindeki misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Marmaris'i tercih edebilir" diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da Marmarislileri tebrik ederek "Genellikle kıyısı olan yerleşim yerlerindeki sahillerde çok mavi bayrak yoktur. Daha çok yerleşimin biraz daha az olduğu yerlerdedir. Ama bunun özellikle Marmaris merkezde olması çok sevindirici. Herkesin gönül rahatlığıyla denize girebileceğinin göstergesidir. Bunu sağlayanlara teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA