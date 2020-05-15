Başkan Oktay’dan engelli gençlere 19 Mayıs ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında engelli gençleri ziyaret etti. Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan ziyaretlerde Başkan Oktay, gençlerle sohbet ederek onların bayramını kutladı.

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapılamayacak olması üzerine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ziyaretler gerçekleştirerek gençlerle bir araya geldi. Bu kapsamda Oktay, engelli gençleri ziyaret etti. 16 yaşındaki Uğur Konu ve 25 yaşındaki Okan Duran ile görüşen Belediye Başkanı Oktay onların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Oktay, "Bu sene bayramı coşkulu bir biçimde kutlamak istiyorduk ama koro navirüs salgını nedeniyle tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi 19 Mayıs'ta da kutlamalar yapılmayacak. Ancak her şeyin başı sağlık diyoruz. Hepimiz iyi olalım, seneye en güzel şekilde kutlamayı yaparız" dedi. Başkan Oktay, belediyenin engellilere yönelik yaptığı çalışmalardan bahsederek engelliler ve ailelerinin faydalanbileceği Kısa Mola isimli projenin de yakında Marmaris'te hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Ziyaretten oldukça memnun kalan Uğur Konu ve Okan Duran ise evde kalma sürecinde bir günü nasıl geçirdiklerini anlattı. Belediyenin engelsiz plaj gibi hizmetlerinden yararlandıklarını söyleyen Okan Duran, "Her zaman biz engellilerin yanında olduğunuz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Oktay gençlerle canlı yayında buluşacak. 18 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te instagram hesabından online yayına çıkacak olan Oktay, gençlerle sohbet edecek, sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: İHA