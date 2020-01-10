Başkan Ölçek’ten İhlas Haber Ajansı’na ziyaret

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı Çanakkale ofisini ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Murathan Yıldırım ve Utku Cüce ile bir süre sohbet eden Başkan Ölçek ve beraberindeki heyet, kendilerine çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA