Başkan Ömer Günel’in ilk aday adayı olduğu merdivenler 6 yıl öncesi gibi boyandı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e seçmenleri ve mesai arkadaşları tarafından anlamlı bir sürpriz yapıldı.

2013 yılında belediye başkan aday adaylığı olduğu süreçte tüm Türkiye'de "Gökkuşağı Eylemi" olarak nitelendirilen eyleme destek vermek amacı ile boyanan merdivenler, 6 yıl sonra yeniden boyanarak sürpriz bir anı etkinliğine imza atıldı. 6 Eylül 2013 yılında merdivenlerin boyanmasına destek olan mahalle sakinlileri ve çalışma arkadaşları aynı gün aynı saatte buluşarak yıpranan merdivenleri tekrar boyadı. Akşam saatlerinde Başkan Ömer Günel'in güzergahında habersizce değişiklik yapılarak merdivenlerin tekrar boyandığı sokaktan geçmesi sağlandı. Karşılaştığı sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Başkan Ömer Günel, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Ömer Günel, yapılan sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul'da rengarenk boyanan merdivenlerin Beyoğlu Belediyesi tarafından bir gece de griye boyanmasına verilen tepkiler neticesinde ortaya çıkan ve tüm Türkiye'de Gökkuşağı Eylemi adı altında gerçekleştirilen harekete bir destek için yaptığımız etkinliğin heyecanını bugün bir kez daha yaşadım. 6 yıl önce mahalle sakinleri ve çalışma arkadaşlarımla birlikte, ilçenin en işlek caddesinde bulunan köhneleşmiş merdivenleri gökkuşağı renklerine boyamıştık. Siyasi yaşantım da ayrı bir önemi olan bu merdivenlerde, o gün yanımıza da olan herkesi bugün yine yanımızda görmek çok ayrı bir duygu. 6 yıl önce Beyoğlu'nda yaşanan olaylar ile demokrasi ve özgürlüğün temeli olan çok kültürlülük kavramına saygısızlık yapılmıştı. Bizlerde ekip arkadaşlarımız ve mahalle sakinlerimizle beraber Kuşadası'ndan bu eylemimiz ile ülke genelinde başlatılan destek eylemlerine katkıda bulunmak istedik. Bugün ise Kuşadası Belediye Başkanı olarak özgürlüğün ve demokrasinin çok kültürlülük ve farklılıklara saygı çerçevesinde geliştiğini anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğimizin sözünü bir kez daha vermek istiyorum" dedi. Başkan Ömer Günel, tekrar boyanan merdivenlerin kendisine ayrılan basamaklarını tekrar boyayarak sürprizi hazırlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA