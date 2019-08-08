Başkan Öndeş, Ortaklar çarşı esnafıyla bir araya geldi

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Ortaklar Mahallesi çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Öndeş, Ortaklar'da ekonomik canlılığı yeniden sağlamak, özellikle çarşı mevkiinde son yıllarda düşüş gösteren ticari aktiviteyi artırmaya yönelik fikir ve projelerini paylaşarak esnaftan destek istedi. Ortaklar'da kurulan ünlü Cumartesi pazarının artık etkisini kaybettiğini gerekçeleriyle anlatan Başkan Öndeş, söz konusu pazarın Çarşamba günleri kurulmasını teklif ederek, oylamayla bu işi çözelim dedi. Başkan Öndeş "Ben de buraların evladıyım. Sizin zararına olacak hiçbir şey yapmam çünkü Ortaklar çarşıda büyüdüm, ben de buralıyım. Dolayısıyla yaşanan bu olumsuz durumun düzeltilmesi gerekiyor. Çözüme hep beraber ulaşacağız. Bu yüzden böyle bir toplantı tertipledik." dedi.

Ortaklar Cumartesi pazarı hakkında fikirlerini paylaşan Başkan Öndeş, kesinlikle bir karar verilmediğini esnaf ve vatandaşların çoğunluğunun görüşüne göre hareket edileceğini söyledi. Başkan Öndeş,sözlerine şöyle devam etti "Bugün burada karşınıza bir kararla çıkmadım, sizlerin düşüncelerini dinlemek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ortak akılda buluşmak için bir araya geldik. Hepimiz biliyoruz ki Cumartesi pazarımızın eski tadı yok. Eğer pazarı Çarşamba gününe alırsak, hafta içi olduğundan kamu kurumlarında çalışan memur arkadaşlarımızın gerek pazarcı esnafımıza gerekse sabit esnafımıza önemli katkısı olacaktır. Ayrıca kamu kurumlarına, bankalara gelen vatandaşlar da alışverişlerini gerçekleştirecek. Biliyorum alışkanlıklardan vazgeçmek zor ama böyle gelmiş böyle gelmiş böyle gider dememeli artık cesaret etmeli, adım atmalıyız. Ortaklar'da vatandaşımızın cebine daha fazla para girsin, esnafımız daha çok kazansın diye bir esnaf olarak sizleri buraya davet ettim. Bir belediye başkanı olarak da fikirlerinizi soruyorum. Tekrar vurgulamak isterim ki verilmiş bir karar yok, kararı sizin fikirleriniz belirleyecek, gerekirse oylama yapacağız." dedi.

Göreve geldiği günden bugüne ilçenin ekonomik anlamda canlandırılması için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Öndeş, özellikle Ortaklar'ın ulaşım yolları üzerinde olmasının avantaja çevrilmesi gerektiğini söyleyerek Selatin örneğini verdi. Selatin'de gerçekleştirilen bazı düzenlemelerle hareketliliğin sağlandığını aynı durumu Ortaklar'da da gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Pazarla ilgili gün değişikliği anket çalışması yapılarak esnaf ve vatandaşa sorulacak

Ortaklar Mahallesinde ekonomik faaliyetlerin arttırılması ile ilgili fikir ve projelerini esnafla paylaşan ve Cumartesi günü yapılan pazarın Çarşamba gününe alınması konusunda teklif sunan Başkan Öndeş, tek tek mikrofon uzatarak esnafların merak ettiklerini cevapladı ve taleplerini dinledi. Öndeş, konuyla ilgili anket çalışması yapılarak esnaf ve vatandaşlara sorulacağını ve projenin kaderini sonuçların belirleyeceğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA