Başkan Oprukçu: “Günü kurtaran değil kalıcı hizmet üretiyoruz”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, günü kurtaran değil kalıcı hizmetlerle çalıştıklarını söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Mahallesi 110 Evler'de başlayan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Oprukçu, "Ereğlimize hizmet mecburiyetimiz hatta mahkumiyetimiz olduğu bir tabloda birçok sorunla mücadele ediyoruz. Ancak hiçbir zaman bahanelerin ardına sığınmıyor bir fazla hizmet etmenin çabasını göstermeye devam ediyoruz. Sıcak asfalt çalışmalarımız da bunun göstergesi olacaktır. Umuyorum ki, hemşerilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak belirlediğimiz yerlerimizde şehrimizin önemli bir sorununu ortadan kaldıracağız. Korona virüs salgını nedeniyle kısa süre aksayan çalışmalarımıza uzun zamandır yapılmayan ve asfalt ihtiyacının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Barbaros Mahallesi 110 Evler'de başladık. Hizmetlerimiz büyük bir özveri ve kararlılıkla devam edecek. Günü kurtaran değil kalıcı hizmetlerle, gelecek nesillerimizin huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Ereğli bırakma arzusuyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA