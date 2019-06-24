Başkan Orhan yeniden JKBB encümen üyesi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara'da düzenlenen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısında daimî encümen üyeliği görevine seçildi.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği 2019 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını Birlik Başkanı Yaşar Bahçeci yaptı. Bahçeci yaptığı duygusal konuşmada başkanlık görevini 2009 yılında aldığını ve 10 yıl boyunca önemli işlere imza atan bir yönetici olarak tamamladığını ifade etti. Bahçeci ayrıca yapılan genel kurulun ardından göreve gelecek yeni başkan ve yönetimine başarılar diledi.

Başkan Bahçeci'nin konuşmalarının ardından kürsüye gelen JKBB Genel Sekreteri V. İrem Çiğci 2018 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin meclisi bilgilendirdi. 2018 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi, Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Yetki Verilmesi başlıklı gündem maddeleri görüşüldü.

Yapılan müzakereler sonucunda Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği isminin Enerji Kentleri Birliği olması oy birliğiyle kabul edildi.

En yaşlı üyenin başkanlığında ve en genç üyelerin kâtipliğinde oluşturulan Birlik Meclis Divanı oylamaya geçti. Gerçekleştirilen oylama sonucunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Birlik Başkanı seçildi. Başkan Vekilliğine ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Meclis Katipliğine Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Daimi Encümene Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, , Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu seçildi.

Yapılan görevlendirmeyle ilgili bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak kuruluşundan bugüne geçen 15 yılda önemli mesafe alındığı ve bugün itibariyle birliğin 115 üye belediyeden oluşan güçlü bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIYLA KATMA DEĞER

Başkan Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:" Aziziye Belediyemiz adına Jeotermal Belediyeler Birliği'nde geçtiğimiz dönemde encümen üyeliğini başarıyla yürüttük.

Geçtiğimiz dönemde Birlik Başkanımız Yaşar Bahçeci ile birlikte birliğimiz adına örnek işler hayata geçirildi. Bizlerde bu anlamda desteklerimizi sürdürdük. Birliğimiz yapılan 2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı'nda Denizli Belediyle Başkanımız Osman Zolan'a oy birliğiyle başkanlık görevini tevdi etti. Bizlerde yine oybirliğiyle yeniden daimî encümen üyeliği görevine layık görüldük. Hedefimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmak, bu yönde projeler üretmek ve ürettiğimiz bu projeleri hayata geçirerek katma değer meydana getirmek olacaktır.

ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

Başkan Orhan, günümüz dünyasında jeotermal enerjinin olduğu kadar; rüzgâr, su ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının artık çok önemli hale geldiğini ve Jeotermal Belediyeler Birliği'nin artık bu alanlarda da araştırma yapacağının bilgisini verdi. Başkan Orhan ayrıca, birliğin isminin bu nedenle oy birliğiyle "Enerji Kentleri Birliği" olarak değiştirildiğinin de altını çizdi.

Başkan Orhan sözlerini şöyle tamamladı:" Birliğimizin yasal statüye ulaşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli katkıları bulunuyor. Bu sayede birliğimiz jeotermal enerji anlamında kanaat ve sektöre danışmanlık yapabilecek öncü kurum durumuna geldi. Birliğimizin bugünkü güçlü durumuna gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

2019 yılı Olağan Meclis Toplantısı sonrası ilk toplantı Denizli'de yapılacak.

Kaynak: İHA