Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası ile ilgili yayımladığı mesajda, "Halkımızın sağlığı için belediye olarak gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ülkemizde 2001'den itibaren 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Halk Sağlığı Haftası ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Örki, "Sağlıklı bireylerin sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sağlamaları için belediye olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Pamukkale Belediyesi hem halkın hem de toplumun sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 salgını döneminde halkımızın sağlığını korumak için başta açık ve kapalı alan ilaçlamaları olmak üzere maske ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmıştık. Halkımızın bu salgından korunması için gereken tüm çalışmaları yaptık. Bunun yanında birçok mahallemizde sağlık evi kurduk. Anafartalar gibi nüfusu yoğun olan mahallemizde hayırseverlerimizin desteği ile Pamukkale Belediyesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi adıyla yapılan inşaatımız yakın zamanda tamamlanacak. Yine hayırseverlerimizin desteği ile Asmalıevler mahallemizde de aile sağlığı merkezi yapacağız. Hacıkaplanlar'da hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılmasına da katkı sağladık. İlçemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz ilaçlama hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Öyle ki bu hizmetimiz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemizim tüm mahallelerinde yaz ve kış aylarında aralıksız sinek ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde çöplerin toplanması, sokakların süpürülmesi ve yeni park alanlarının oluşturulması da halk sağlığı açısından önem arz ediyor. İlçemizin 61 mahallesinde yaşayan yaklaşık 350 bin kıymetli vatandaşımızın sağlığı için Pamukkale Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile halkımızın sağlığı için emek veren tüm paydaşların Halk Sağlığı Haftası'nı kutlarım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)