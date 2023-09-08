Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası ile ilgili yayımladığı mesajda, "Halkımızın sağlığı için belediye olarak gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası ile ilgili yayımladığı mesajda, "Halkımızın sağlığı için belediye olarak gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ülkemizde 2001'den itibaren 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan Halk Sağlığı Haftası ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Örki, "Sağlıklı bireylerin sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sağlamaları için belediye olarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Pamukkale Belediyesi hem halkın hem de toplumun sağlığını korumak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Covid-19 salgını döneminde halkımızın sağlığını korumak için başta açık ve kapalı alan ilaçlamaları olmak üzere maske ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmıştık. Halkımızın bu salgından korunması için gereken tüm çalışmaları yaptık. Bunun yanında birçok mahallemizde sağlık evi kurduk. Anafartalar gibi nüfusu yoğun olan mahallemizde hayırseverlerimizin desteği ile Pamukkale Belediyesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi adıyla yapılan inşaatımız yakın zamanda tamamlanacak. Yine hayırseverlerimizin desteği ile Asmalıevler mahallemizde de aile sağlığı merkezi yapacağız. Hacıkaplanlar'da hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılmasına da katkı sağladık. İlçemizde hayvancılık yapan vatandaşlarımıza yönelik ücretsiz ilaçlama hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Öyle ki bu hizmetimiz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemizim tüm mahallelerinde yaz ve kış aylarında aralıksız sinek ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde çöplerin toplanması, sokakların süpürülmesi ve yeni park alanlarının oluşturulması da halk sağlığı açısından önem arz ediyor. İlçemizin 61 mahallesinde yaşayan yaklaşık 350 bin kıymetli vatandaşımızın sağlığı için Pamukkale Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile halkımızın sağlığı için emek veren tüm paydaşların Halk Sağlığı Haftası'nı kutlarım" dedi.

Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yapıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Son Haberler
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?
Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?
Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…
Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…
Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!
Artık yerli yapay damarımızı kendimiz üretiyoruz! Damar nakli yapılan hasta hayata döndü!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…
Astım Hastaları Dikkat! Kullandığınız İlaçlar Bağımlılık Yapıyor Mu? Hastalıktan Sonra İlaçlar…
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
O Meyve Hindistan’da Kutsal Kabul Ediliyor! C Vitamin deposu Bu Mucize Meyveyi Hiç Yediniz Mi? Hinduların…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Kalıcı Ojelerde Korkunç Tehlike! Dikkat Edilmezse Kemikler Dahi…
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!