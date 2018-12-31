Başkan Övüç’ten yeni yıl kutlaması

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Övüç, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığımız 2019 yılını karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda da, ekonomik anlamda belirlenen hedeflere ulaşmak için güç birliğiyle çalışacak, Şehrimizi ve Ülkemizi hak ettiği noktaya getirmek için gayret göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2019 yılının başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: İHA