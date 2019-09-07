Başkan Öz, Zabıta Haftasını kutladı

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Zabıta Haftasını kutladı.

Belediye Başkanı Bülent Öz, "Belediyenin gören gözü, işiten kulağı ve vatandaşlarımız ile belediye arasında köprü vazifesi gören zabıta birimlerimize ithaf edilen bu haftada zabıtalarımız ile beraber olduk. Vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği adına çalışmalarını yürüten fedakâr zabıtalarımızın Zabıtalar Haftası kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA