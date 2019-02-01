Başkan Özakcan; "Atamızı büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz"

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 88. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan mesajında, " Bugün Aydın'ın Atasına 88 yıldır özleminin günüdür. Anadolu'nun ekonomik, siyasi ve kültürel yönden durumunu tespit etmek, Anadolu'daki değişimleri, gelişimleri ve yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için başlattığı ziyaretlerin arasında Aydın da yer aldı. Kurtuluş Savaşı'nda en çok baskıya, zulme uğrayan şehirlerden biri olan Aydın'a düzenlenen bu ziyaret Aydınlılar için gururun taçlandığı bir gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, vatanımızın kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydınımızı Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edişinin 88. Yılını kutluyoruz. 88 yıl önce gerçekleşen bu ziyareti onur ve gururla yad ediyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kentimizde ağırlamanın sevinç ve onurunu atalarımız nasıl yaşadıysa, bizler de aynı heyecan ve gururla yaşamaya devam ediyoruz. Atamızı büyük bir özlem ve minnetle anıyoruz. Bu topraklarda yaşayan, sonsuz, bitmek tükenmek bilmeyen, yorulmayan, bu ülkenin topraklarını karış karış dolaşan bir ruh var. Aydın halkıyla, Efelik ruhuyla bütünleşen bu ruh, Aydınlı vatandaşların desteğini en yüksek düzeyde almıştır, almaya da devam edecektir. Milli mücadele yıllarındaki gayret ve başarıları Atatürk tarafından takdir edilen Aydınlılar 88 yıldır taşıdıkları bu gururu, her 3 Şubat günü coşku içerisinde yaşamış ve bundan sonraki 3 Şubatlarda da yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Atamızın Aydın'a gelişinin yıldönümünü kutluyor ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet, şükran ve rahmet duyguları ile anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA