Başkan Özakcan çalışan kadınları unutmadı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) işletmeleri ziyaret ederek çalışan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

İlk olarak Aydın Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Başkan Özakcan burada AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dereli ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından fabrikaları ziyaret eden Özakcan işletme sahiplerine hayırlı işler diledi. Fabrikalarda çalışan işçileri unutmayan Özakcan, çalışan kadınların da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil hediye etti.

Kadınların özgüven, merhamet, şefkat kaynağı ve simgesi olduğunu kaydeden Başkan Özakcan, "Kadınlarımız milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı yetiştirdikleri gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda çok önemli görevler üstlenmektedirler. Kadınlara sonsuz sevginin var olduğu, şiddetin yok olduğu, mutlu aile ve mutlu toplumun temeli kadınların her daim baştacı olduğu güzel bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA