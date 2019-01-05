Başkan Özakcan, Ovaeymir Mahallesi sakinleriyle buluştu

Göreve geldiği günden beri mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın bu haftaki durağı Ovaeymir Mahallesi oldu.

Ovaeymir Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Fen İşleri Müdürü Figen Çakırtaş, Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş, Ovaeymir Mahalle Muhtarı Talat Yöntemli eşlik etti.

2014 seçimlerinden itibaren Efeler Belediyesi'nin tüzel kişilik olarak var olduğunu hatırlatan Başkan Özakcan, "Biz, Efeler Belediyesi'ni sıfırdan oluşturduk. Oturacak sandalye, masamız yoktu. Bir kazmamız, küreğimiz yoktu. Bugün ise otuzu aşkın iş makinemiz var; dozerinden, grayderinden, silindirinden, forkliftinden, kamyonundan, tırından otobüsüne kadar. Bugün ellinin üzerinde mahallelerimizde mütevazi de olsa parklar oluşturduk. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri, huzur bulabilecekleri ortamları yaratmaya çalıştık. Binlerce metrekare yol yaptık. Görev, yetki ve sorumluluk alanımız içindeki hizmetlerimizi bugüne kadar aksatmadan yerine getirmeye çalıştık. Hizmet üretmeye çalışırken Büyükşehir Belediyesi ile sorunlar yaşadık. Ben hiçbir siyasi ayırım gözetmeden uyum içinde bütün yurttaşlarımızla, muhtarlarımızla beraber görev ve hizmet etme anlayışı içerisinde oldum. Hz. Ali'nin bir sözü var: "Haksızlığa boyun eğerseniz, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz" Mesut Özakcan olarak ben beni seçen Efeler halkımızın haklarını bugüne kadar, sonuna kadar korudum, korumaya da görev sürem boyunca da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Mahallesine düzenlenen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Talat Yöntemli, "Efeler Belediye Başkanımız Mesut Bey" e kendim ve mahalle halkım adına çok teşekkür ederim. Kendisinden ve hizmetlerinden çok memnunuz. Kendisi bizi hiç zor durumda bırakmadı, istediğimiz saatte kendisiyle görüşebildik. Efeler Belediyesi'ne evimize gider gibi gidip geldik. Bu nedenle Başkanımıza, tüm belediye personeline ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA