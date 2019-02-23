Başkan Özakcan’a Serçeköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı M. Mesut Özakcan Serçeköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yerel seçimlere az bir zaman kala DP Başkan Adayı Özakcan çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle ziyaretlerine Serçeköy Mahallesi ile devam eden Özakcan'ı belediye meclis üyesi adayları da yalnız bırakmadı. Sıfırdan kurdukları belediye ile hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini kaydeden Başkan Özakcan, "Uğrunda gençliğimi harcadığım siyasi partiden aday gösterilmemiz engellendi. Bu seçimde yaşadığımız haksızlık sadece şahsıma değil Efeler halkına da yapılmış bir haksızlıktır. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde halkımıza bir başkanlık değil, bir ağabeylik yaptım. Yaptığımız hizmetler de vatandaşlarımızdan kabul görerek yüksek oranda memnuniyet oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de bu güzel birlikteliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi ki CHP aday göstermedi"

Özakcan'ın DP'den aday olmasına çok sevindiğini söyleyen, DP Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayı İsmail Evran, "Görevim itibari ile çok yer gezdim. Efeler'in mahalleleri başkanımızın çalışmalarının ardından çok değişti ve güzelleşti. Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman Demokrat Parti'den keşke bizimde böyle bir adayımız olsa diye söyleniyordum. Biz kırat sevdalısı insanlarız, kıratımızın onun gibi bir süvarisi olsa diye düşünüyordum. Kendisi partililerimizin gönlünde yatan bir adaydı. İyi ki partimize katıldı ve adayımız oldu" diye konuştu.

Serçeköy mahalle sakinlerinden Özer Gökçen de, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Başkan Özakcan'a partisine bakmaksızın mütevazi kişiliği için oy verdiğini ve yine yanında olacağını söyledi. Gökçen, "O dönemde parti gözetmeden kişiliğinize oy vermiştim. Bu dönemde de yine oyum size olacak. Bir dahaki sefere mahallemize teşekkür etmek için ziyaretinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA