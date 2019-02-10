Başkan Özakcan’dan ’Dalama Tandırı Festivali’ müjdesi

Demokrat Parti (DP) adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Dalama Mahallesi'nde Tandır Festivali müjdesi verdi.

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Dalama Mahallesi'nde Pazar günleri kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi saatler geçiren Başkan Özakcan, yaşanan şehit olayları sebebiyle startını veremedikleri Dalama Tandır Festivalini yeni dönemde hayata geçireceklerini söyledi.

Efeler Belediyesi geçtiğimiz aylarda Dalama Tandırı'nı tescilleyerek Aydın'da tescilli coğrafi işaret alan ürün sayısını üçe çıkartmıştı. Meşhur Dalama Tandırından vatandaşlarla birlikte yiyen Başkan Özakcan'a Dalamalılar "Başkanım seni çok seviyoruz. Hizmetleriniz çok oldu. Anamızın ak sütü gibi oylarımız size helal olsun" diyerek sandıkta birliktelik sözü verdi.

Pazar ziyaretinin yanında Dalama Mahallesi'nde ki tüm esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden Başkan Özakcan ziyaretleri sırasında gördüğü sevgi ve ilgi karşısında, "Vatandaşlarımızla gönül bağı kurduğumuzu görüyoruz, buda bizleri mutlu ediyor. Biz adımızı billbordlara değil gönüllere yazdırdık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA