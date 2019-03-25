Başkan Özaltun’dan birim müdürlerine teşekkür plaketi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, düzenlediği toplantıda belediyenin birim müdürleriyle bir araya geldi.

31 Mart'ta 5 yıllık görev süresi dolacak olan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, düzenlediği toplantıda birim müdürlerine kuruma ve ilçeye bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Özaltun, 5 yıllık görev süresini de değerlendirdiği toplantıda, gönül ve hizmet belediyeciliğinde altın bir dönemi geride bıraktıklarını anlatırken, Beyşehir'de hayata geçirilen büyük bölümü ilk olan birçok proje ve hizmeti birim müdürleriyle bir ekip ve takım çalışması halinde mesai yaparak gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı. Elde edilen başarılı hizmetlerde, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan belediyenin birim müdürlerinin rolünün çok büyük olduğunu dile getiren Özaltun, "2014-2019 yılları arasında ilçemizde gönül ve hizmet belediyeciliğinde altın döneme damga vuran, hizmetlerdeki özverili ve üstün çalışmalarından dolayı Beyşehir Belediyemizin birim müdürlerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Özaltun, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ile Beyşehir Belediyesinde çeşitli birimlerde müdür pozisyonunda görev yapan isimlere birer teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İHA