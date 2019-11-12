Başkan Özcan ADÜ’lü öğrencilerle buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "ADÜ'lü Öğrenciler Soruyor Başkan Cevaplıyor" söyleşinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ İsabeyli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim görevlileri ile üniversite öğrencileri tarafından organize edilen ve pek çok öğrenci topluluğunun destek verdiği "ADÜ'lü Öğrenciler Soruyor Başkan Cevaplıyor" söyleşinde soruları yanıtladı.

ADÜ İsabeyli Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Özdemir, Prof.Dr. Fatma Neval Genç, Prof. Dr. Hatice Erol, Prof.Dr. Yusuf Kaderli, Doç. Dr. Tuncay Sepetçioğlu, Doç.Dr. Atakan Hatipoğlu, Doç.Dr. Ali Petek, Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas, Dr. Halil Mutioğlu, Öğr. Dr. Mustafa Doğaner, Dr. Musa İkizoğlu, Dr. Osman Nacak, Dr. Çağdaş Görücü, Araştırma Görevlisi Vedat Artunç ve 600'den fazla üniversite öğrencisi katıldı.

Katılımcılara kendi hayat hikayesini anlatarak söyleşiye başlayan Başkan Özcan ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayıp talep ve önerilerini dinledi. Sosyal faaliyetlerin artırılması, gençlere yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi, kartlı bisiklet sisteminin kurulması ve öğrencilere yönelik istihdam alanlarının oluşturulması konusunda talepleri dinleyen Başkan Özcan sık sık notlar almayı ihmal etmedi.

Aynı zamanda ADÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptığını söyleyen Başkan Özcan; "Öğrencisi olduğum ADÜ'de genç arkadaşlarımla bir araya gelmek beni ziyadesiyle memnun etti. Bu konuda üniversite yönetiminin ilgisine ve öğrenci arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Genç fikirlerin bilgisini, görgüsünü, geleceğe olan bakışlarını dinlemek ve onlarla paylaşımda bulunmak için buraya geldik. Bütün süreç boyunca anlattığımız gibi Nazilli'yi yönetirken tüm paydaşları bu sürece dahil edeceğiz. Bu onun adımlarından biriydi. Bu dar süre içerisinde 14 maddeden oluşan taleplerini aldık. Bizi ilgilendiren maddelerdeki talepleri ilgili müdürlüklere yönlendireceğiz. Nazilli'de yaşayan öğrencilerin ilçeden iyi bir şekilde ayrılmaları, güzel bir şekilde anlatmaları Nazillimiz için büyük bir kazanım olacaktır. Bunu gerçekleştirmek içinde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Öğrencilere 2. buluşmanın sözünü veren Özcan, bu buluşmaları düzenli hale getireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA