Başkan Özcan, Menderes’i anma programlarına tüm vatandaşları davet etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Merhum Adnan Menderes'in vefatının 62'nci yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenecek programlara tüm siyasileri ve hemşehrilerini davet etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Özcan, Menderes’i anma programlarına tüm vatandaşları davet etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Merhum Adnan Menderes'in vefatının 62'nci yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenecek programlara tüm siyasileri ve hemşehrilerini davet etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı görevinde bulunan ayrıca aynı tarihlerde kurucuları arasında yer aldığı Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı'nı yürüten ve 27 Mayıs askeri darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen Adnan Menderes'i vefatının sene-i devriyesinde unutmadı.

Millet iradesinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini söyleyen Başkan Özcan; "Memleketimizde yetişmiş, Başbakanlığı döneminde nice güzel işlere imza atmış, İstiklal Madalyası sahibi bir devlet adamı olmanın yanı sıra aynı zamanda iyi bir hukukçu olan merhum Adnan Menderes'i ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir" sözlerini kaydetti.

Menderes ve arkadaşlarının ölüm yıldönümünde Nazilli'de bir dizi program yapılacağını kaydeden Başkan Özcan; "Merhum Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatmak ve ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini temsil etmek için bizler de 16 Eylül Cumartesi günü saat 08.30'da ilçemizde bulunan Adnan Menderes Parkı'na karanfil bırakacağız. Akabinde Koçarlı'da bulunan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz programlara başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm siyasileri, basın mensuplarımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı davet ediyor, ülkemizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Koçarlı'daki müze ziyaretinin ardından 16 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'de Nazilli Belediye Meydanı'nda 10 bin kişilik tavuklu pilav hayrı yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Nişantaşı sakinlerinden İBB'ye isyan: Doğup büyüdükleri yerden hakları verilmeden çıkartılmak isteniyor
Nişantaşı sakinlerinden İBB'ye isyan: Doğup büyüdükleri yerden hakları verilmeden çıkartılmak isteniyor
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Rütbeleri sökülmüştü! Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın hakları iade edildi!
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'
Son Haberler
Hamitler için acil eylem planı devrede
Hamitler için acil eylem planı devrede
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Avrupa Filmleri Haftası Antalya Kültür Sanat’ta başlıyor
Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor
Erciyes’te sıcak su sondaj çalışması devam ediyor
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
Emeklileri sevindiren bir açıklama daha! AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zam açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
CHP sempatizanı Uğur Dündar ve Enver Aysever birbirlerine girdi ''Para için Atatürk'ü pazarladınız''
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Fatih Portakal'dan olay Meral Akşener yorumu! ''Merak etmeyin iki gün sonra yanaşır''
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!