Başkan Özcan önce kepçe kullandı sonra yolu açtı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi 1717 Sokakta yol ortasında kalan taşınmazı kepçeyle yıkarak yıllardır süren sorunu çözüme ulaştırdı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Zafer Mahallesi 1717 Sokakta, 18 uygulaması sonrası yol ortasında kalan taşınmaz sorununu çözdü. Beraberinde Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur ile çalışmaları inceleyen Başkan Özcan, projeleri kararlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren, trafik kazası riskinin bulunduğu yolların yenilenmesi hususunda önemli adımlar attıklarını ifade eden Özcan, Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Yeşil Mahalle 666 Sokakta gerçekleştirilen yol çalışmalarını hatırlattı.

Zafer Mahallesi 1717 Sokakta Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yıkım ve yol yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Özcan; "Bugün mesaimize Zafer Mahallemizde başladık. 18 uygulaması ile yol ortasında kalan taşınmazın yıkımını bizzat gerçekleştirdik ve yol sorununu çözüme kavuşturduk. Sahadaki ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaparak ihtiyaç ivediliğine göre bir plan dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyor. İlçemiz genelinde tüm ekip arkadaşlarımızla hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Nazilli'mizde her gün daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden Zafer Mahallesi sakinleri, "Başkanımıza ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. İlçemizin trafik sorunu olan yollarından bir tanesiydi. Başkanımız kepçenin başına geçerek evi kendisi yıktı. Sonra hepimizle tek tek sohbet etti. Samimiyetinden ve güler yüzünden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA