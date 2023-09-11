Başkan Özcan yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Özcan yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimizle yeni eğitim öğretim dönemini hep birlikte karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitim; düşünen, araştıran, üreten, sorumluluk duygusuna sahip, milli ve manevi değerleri benimsemiş çağdaş bir nesil yetiştirmek için vazgeçilemez bir süreçtir. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim ve öğretimle buluşturmak, onlara iyi bir gelecek sunmak, güçlü ve aydınlık bir Türkiye'yi sürdürmek için büyük bir önem arz etmektedir. Nazilli Belediyesi olarak, eğitim alanındaki çalışmalarımız, okullarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz destekler yeni dönemde de artarak devam edecektir. Nazillimizin eğitim alanında gösterdiği başarılar, yetiştirdiği güçlü nesiller göğsümüzü kabartmış, bizleri her zaman mutlu etmiştir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter." Bu duygu ve düşüncelerle, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nı kutluyor, öğrencilerimize, idari kadromuza ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Başkan Özcan yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Başkan Özcan yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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